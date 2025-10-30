市や警察によりますと、30日の午前7時ごろ、山形県山形市蔵王成沢西二丁目地内（西成沢橋西岸から西側約75m付近）の路上で、クマ1頭が目撃されています。山形大学医学部附属病院西側の住宅地です。 【写真を見る】【地図あり】山形市の市街地などでクマ立て続けに目撃山大医学部そばでも市が注意を呼びかけ また同じく30日の午前8時40分ごろ、山形市大字黒沢地内（福田橋西岸から西側約220m付近）の土地でクマ1頭が目撃され