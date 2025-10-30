福岡南署は30日、福岡市南区高宮3丁目16番付近の路上で29日午後2時ごろ、自動販売機を見ていた女児に見知らぬ男が「おごってあげようか」と声をかける事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代くらいで身長165程度の中肉。黒髪短髪、黒色長袖、黒色長ズボン着用。