５人組ビジュアル系ロックバンド「ＤＩＲＥＮＧＲＥＹ」が、２０００年９月２０日にリリースしたアルバム「ＭＡＣＡＢＲＥ」（マカブラ）のアナログ盤を、１２月２４日に発売することが３０日までに発表された。重厚な世界観を作り上げることにこだわった１枚で、ファンからの「アナログ盤で是非、聴いてみたい」という熱烈な要望に後押しされる形で発売が決定。当時のオリコンアルバム・チャートでは最高４位を記録した。