朝ドラ『あんぱん』熱演で注目を浴びた鳴海唯が、『あまちゃん』のんに「ぶちのめす」宣言。ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第5話で直接対決だ。【映像】「あんぱん」出演27歳女優の“女流棋士役”同ドラマで鳴海が演じるのは、飛鳥（のん）の母親違いの弟であるにあたる棋士・龍也（森愁斗）の婚約者・早見由奈。女性初のプロ棋士を目指しているが、将棋界ではアイドル的な扱いを受けており、さらに龍也の母