練習を終え写真に納まる（左から）友野一希、三浦佳生、中井亜美、千葉百音、青木祐奈＝29日、カナダ・サスカトゥーン（共同）【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダ（31日開幕）に出場する日本勢が29日、開催地のサスカトゥーンで初練習し、女子で注目の17歳、中井亜美はトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を着氷して好調をアピールした。試合会場での公式練習