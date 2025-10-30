今季限りでの退団が発表された加藤健２軍バッテリーコーチが３０日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内で行われている秋季練習を訪れ、退団のあいさつを行った。２８日に退団が発表されており、関係者と握手を交わすなどして別れを惜しんだ。加藤コーチは新潟・新発田農から９８年ドラフト３位で巨人に入団。現役時代は巨人一筋で主に貴重な控え捕手としてチームを支え、１６年に現役引退した。その後は新潟