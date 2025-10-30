ドル円理論価格1ドル＝153.74円（前日比+1.51円） 割高ゾーン：154.72より上 現値：152.75 割安ゾーン：152.75より下 過去5営業日の理論価格 2025/10/29152.23 2025/10/28152.55 2025/10/27151.70 2025/10/24151.26 2025/10/23151.98 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動