テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。キョンシーのコスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「おはスタはハロウィーンWEEK」と題して投稿。「私はキョンシー！楽しみ尽くす前に次の季節に...！など多々ありますが、おはスタのお陰でハロウィーンのわくわく感を全身で」とキョンシーのコスプレ姿を公開した。ネットでは