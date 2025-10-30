アメリカの半導体大手エヌビディアは、世界で初めて時価総額が一時5兆ドルの大台を超えました。【映像】エヌビディア主催 AI技術国際イベントの様子29日のニューヨーク株式市場で、エヌビディアの株価は一時4％以上値上がりし、時価総額が5兆ドル＝日本円で約760兆円を突破しました。時価総額が5兆ドルを超えたのは、世界の企業で初めてです。生成AIブームが続く中、エヌビディアは世界の大手企業などと次々に半導体の供給で