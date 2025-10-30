鹿角市十和田の鶏小屋で比内地鶏など38羽が食べられているのが見つかりました。クマよる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと29日午後2時ごろ、鹿角市十和田山根字万葉田の鶏小屋を鹿角市の60代の男性が確認したところ、比内地鶏など38羽が食べられているのを発見しました。現場にはクマのものとみられるフンやつめあとが残されていました。28日午後4時45分ごろから29日午後2時ごろまでの間に被害にあったとみられ