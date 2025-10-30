日本アビオニクスに物色人気集中、カイ気配のまま５０００円台に駆け上がり８月５日に形成した年初来高値５４２０円も視界に捉える展開となっている。防衛・産業用機器メーカーで、レーダー装置などをはじめとする電子機器などは陸・海・空自衛隊向けに納入実績が豊富。信号・画像処理技術を活用した情報システムなどで評価が高く、防衛予算の増加は同社の収益機会の拡大につながる。そうしたなか、２９