プレステージ・インターナショナルが大幅高で３日ぶりに反発している。２９日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３４４億円（前年同期比１１．８％増）、営業利益４２億５６００万円（同１４．１％増）、純利益２６億６２００万円（同１９．３％増）と２ケタ増益となったことが好感されている。 主要セグメントの既存事業がおおむね堅調に推移したことが業績を牽引、人件費の上昇やアシスタン