ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓが大幅高で、年初来高値を更新した。同社は２９日取引終了後、２６年６月期第１四半期（６月２１日～９月２０日）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２８．３％増の２９億１６００万円となり、上半期計画の５２億７０００万円に対する進捗率は５５．３％となった。 売上高は同１２．０％増の５６０億４２００万円で着地。客数の増加が売り上げ増につながった。なお、上半期及び