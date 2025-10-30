かぼちゃの簡単！肉詰め材料（4人分）かぼちゃ：器用約800gと具材用約200g玉ねぎ：1個しめじ：80gマッシュルーム：6個合い挽き肉：200gサラダ油：大さじ3塩：適量こしょう：適量シュレッドチーズ：80g【ソース】中濃ソース：大さじ5ケチャップ：大さじ5無塩バター：20gみりん：大さじ3調理工程【かぼちゃの下準備】1耐熱皿にかぼちゃをまるごと1個（約2kg）のせ、ラップをかけて電子レンジ（600W）で8分ほど、包丁で楽に切れる硬さ