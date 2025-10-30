【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAのCHIKAと伊藤沙莉と共演するマクドナルド“三角チョコパイ”の新TVCM『ティラミスの運命…』篇が、11月4日より放映される。 ■TVCM概要 新TVCMでは、マクドナルドCM初出演となるHANAのCHIKAが、俳優の伊藤沙莉と共演。白樺が美しい公園を舞台に、ふたりがマクドナルドのTVCMダンス史上最高難易度ともいえる「三角チョコパイの歌」にあわせた“キレキレダンス”を披露し、「チョコ