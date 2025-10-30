◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は投ゴロに倒れた。相手先発の新人右腕・イエサベージに対し、初回の第1打席は2ボール2ストライクからの6球目、外角直球に手を出したが、投ゴロに打ち取られた。相手右腕とは第1