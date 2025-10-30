「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのブレーク・スネル投手が先発し、初回に初球先頭打者アーチを浴びた。さらに続くゲレーロＪｒ．にもソロを被弾。まさかの２者連続アーチとなった。スネルが投じた１球目、内角直球をブルージェイズのシュナイダーに完璧に捉えられた。まさかの立ち上がりにスタンドは騒然。ただ悲劇は終わらなかった。続くゲレーロＪｒ．にも