ウクライナがロシア国内でロシア軍将校を殺害したと発表した。写真はロシア軍が入り込んでいると伝えられるウクライナ東部の都市ポクロウシク/Libkos/Getty Images（ＣＮＮ）ウクライナは２９日、戦争犯罪に責任のあるロシア軍将校を暗殺したと発表した。場所はロシア国内で、自動車爆弾によって殺害したとしている。ウクライナ国防情報総局によると、週末に死亡したベニアミン・マズヘリン氏は、シベリア南西部ケメロボに駐留する