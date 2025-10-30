お笑い芸人ほんこん（62）が30日、X（旧ツイッター）を更新。来日したトランプ米大統領と高市早苗首相のツーショット写真に対する一部の批判的投稿に対し、私見をつづった。高市氏は28日、神奈川県横須賀市の米軍横須賀基地に停泊している米原子力空母「ジョージ・ワシントン」上で行われたトランプ米大統領の演説に「飛び入り参加」し、自身も多数の兵士たちにメッセージを発信した。高市首相は「この女性は勝者だ！」と呼び掛け