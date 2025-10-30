ロックバンド・UVERworldの結成25周年、デビュー20周年を記念したドキュメンタリーライブフィルム『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』の公開日が12月12日に決定し、12月26日よりSCREENX、4DX、ULTRA 4DXでの公開も決まった。併せて、ティザービジュアルと特報、ボーカル・TAKUYA∞からのコメントが解禁された。【動画】彼らの“すべて”を映し出す『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』特報本作は、6年ぶりとなる東