「韓日は文化と技術という2本の軸を基盤に『未来志向的協力』の新たなページを開かなければいけない」。29日午後、ソウル中区（チュング）ウェスティン朝鮮ホテルで開催された第6回世界文化産業フォーラム（WCIF）で基調演説をした小渕優子衆議院議員（52、自民党）はこのように述べた。世界文化産業フォーラムは、韓国文化産業分野の企業関係者や学者が会員として参加する民間団体韓国文化産業フォーラムが開催する行事。今年は韓