【仰天野球㊙史】#38【仰天野球㊙史】長嶋茂雄と並ぶゴールデンボーイ 悲運の“ムリ・トオル”…わがまま、短気、ゆえに早とちりのバットマン2025年プロ野球公式戦のあるデータを紹介する。セ・リーグ405-252、パ・リーグ430-209。前者が勝利数、後者がセーブ数。いかにクローザーの好投が勝利投手を支えているかが分かる。この関係を探っていくと、金田正一の400勝利、王貞治の868本塁打もかなわない“不滅の