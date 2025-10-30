韓米関税交渉が7月30日の口頭合意から92日ぶりに韓米首脳会談を通じて劇的に妥結した。その中で、米国のドナルド・トランプ大統領が韓国政府の交渉力を公に認め、注目を集めた。29日、トランプ大統領は慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）のCEO（最高経営責任者）サミットでの演説で、「金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官は素晴らしい人物であり、非常に手ごわい交渉家」とし「もう少し能力の低い相手に会え