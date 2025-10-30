大谷翔平（31、ロサンゼルス・ドジャース）も人間だった。生涯初のメジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズ（WS）先発登板で勝利して「野球の神」となることが期待されたが、前日の大激戦による疲労に苦しんだ。大谷は29日（日本時間）、米LAドジャースタジアムで行われたトロント・ブルージェイズとのWS第4戦に先発登板した。2018年にMLB舞台にデビューして以降、WSで先発登板したのはこれが初めてだ。前所属チームのLAエンゼルス