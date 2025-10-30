毎年恒例になった「東京国際映画祭」が有楽町・銀座エリアを中心に開催中だ。初日27日はミッドタウン日比谷でレッドカーペットが行われ、「てっぺんの向こうにあなたがいる」の吉永小百合（80）、「ナイトフラワー」の北川景子（39）、台湾映画「ダブル・ハピネス」の吉岡里帆（32）らがオープニングを飾った。また「君の顔では泣けない」からKing & Princeの高橋海人（26）、「「GENERATIONS:The Documentary」白濱亜嵐（32