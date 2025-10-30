女優の吉岡里帆（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。映画撮影のショットを披露した。「ヤンくん、シュー監督と」と書き出した吉岡。自身が出演した台湾映画「Double Happiness 雙（双喜紋）」の衣装であるCA制服を着用し、共演者や監督との写真を掲載した。「初めての海外作品での撮影」だったとして「一生忘れられない素晴らしい時間を頂きました」「言葉の壁を跳ね除けて作品で繋がる感覚をしっかりと肌で感じ