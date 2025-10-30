「けやき坂46 メンバーオーディション」に合格し、2024年の4月5日まで日向坂46のメンバーとして活動した齊藤京子さん（28歳）。卒業後は、タレントのほか、俳優業での活躍が目覚ましく、放送中の水野美紀さんとのW主演ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』も大きな話題を集めています。そんな齊藤さんに、公開中の出演映画『（LOVE SONG）』のことにはじまり、小学生のころから憧れていた先輩俳優さんと対面したと