とちぎテレビ ＪＲ宇都宮駅の東口から芳賀町までを結んでいる次世代型路面電車ＬＲＴを巡り、宇都宮市と運行会社の「宇都宮ライトレール」などは２９日、駅西側に延伸する実施計画を国土交通省に申請しました。 延伸区間の開業時期を２０３６年３月として概算工事費は税抜きで６９８億円を見込みます。