声優・矢野妃菜喜の1st写真集が、2026年3月5日に発売されることが決定。先行イメージカットが公開された。【写真】弾ける笑顔のプールSHOTなども公開来年の矢野の誕生日に発売となる今作の撮影地は写真集ロケ地の王道・沖縄。南国らしく爽やかで開放感のあるカットから、飾らない自然体、アンニュイな表情など、1st写真集ならではのシチュエーションや衣装が満載だ。幼少期から芸能活動を始め、アイドル・女優・声優・アーティスト