世界的に増加傾向にある「脂肪肝」。日本では、お酒を飲まず、やせているのに脂肪肝になる人が増えている。肝臓専門医であり、新百合ヶ丘総合病院消化器内科の今城健人医師は、「糖質や脂質の多い食事や運動不足など、日々積み重なる生活習慣の乱れが肝臓に脂肪をため込む」という――。写真＝iStock.com／cynoclub※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／cynoclub■フォアグラのように白くなる脂肪肝肝臓に脂肪がたまった状態