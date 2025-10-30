「Ossan’s Love Thailand」 風間俊介＆庄司浩平の自然体な演技が評判を呼んだ「40までにしたい10のこと」や、タイBLブームを牽引した青春ドラマ「2gether」の監督がメガホンを取り、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二(Snow Man)がW主演を務める日本・タイ合作映画「（LOVE SONG）」(10月31日(金)公開)など、男性同士の恋愛模様を描いた作品に注目が集まっている昨今。話題のキャスティングで秀逸なドラマが次々