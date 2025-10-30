ドジャースのロバーツ監督は第５戦前の記者会見で、大谷を３１日の第６戦以降、救援で起用する可能性を示唆した。大谷は２８日の第４戦で先発し、９３球を投げ、七回途中４失点で敗戦投手となった。本人とはまだ話をしていないと前置きしつつ、「第６戦、場合によっては第７戦になれば、総力戦になる。もし彼が登板でき、理にかなう状況なら、選択肢の一つになる」と語った。３勝３敗となった場合、１１月１日に第７戦が行われる