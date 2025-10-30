ロックバンド・ＵＶＥＲｗｏｒｌｄの結成２５周年、デビュー２０周年を記念した映画「ＵＶＥＲｗｏｒｌｄＴＨＥＭＯＶＩＥ：２５ｔｏＥＰＩＰＨＡＮＹ」が１２月１２日に全国公開されることが２９日、分かった。今作は６月に行われた６年ぶりの東京ドーム公演「ＥＰＩＰＨＡＮＹ」を中心に、オーストラリア・シドニーでの撮影を通して、バンドの現在地を描き出すドキュメンタリームービー。タイトルの「ＥＰＩＰＨＡ