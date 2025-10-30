メッシナ海峡大橋の完成予想図（イタリア道路公団提供・共同）【ローマ共同】イタリアの会計検査院が29日、本土と南部シチリア島をつなぐ世界最長のつり橋「メッシナ海峡大橋」の建設計画を承認しない判断を出したと、地元メディアなどが報じた。直ちに計画が中止されるわけではないというが、何らかの影響が出る可能性がある。建設事業には日本のIHIも参画している。会計検査院は30日以内に判断理由を公表するとしており、現