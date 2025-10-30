歌手知念里奈（44）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。子どもを勉強させるためにとった行動を語った。この日は「思春期子育てのお悩み相談SP」と題して放送された。19歳の長男と7歳の次男を持つ知念は、長男の中学受験を振り返り「勉強しなさい、塾行きなさいって言うけど、『ママやってこなかったじゃん』って言われるのが嫌で。自分は中卒だし。なので、彼が勉強してるそばで高卒認定の試