深みや落ち着きを感じるブラウンがこれからの季節にぴったりのチョコレートカラーは、どんなアイテムにも品のよさと洗練されたムードを纏わせてくれる優秀な色。早速取り入れて。インパクト抜群の主役顔バッグが登場バッグW40×マチ6cm \29,700（レア ローシュ/ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）ビッグサイズのバッグは、PVC素材によって軽やかな印象に。コーディネートのアクセントにも。生地は薄くて持ちやすい。