レンタカーで交通違反をしたらどうなる？ 長かった夏が終わり、最近は秋らしい気候になってきました。この時期は本格的に寒くなる前の行楽シーズンであり、旅行に出かける人の増加が見込まれます。特にレンタカーを利用すると、公共交通機関で行きにくい場所を観光できたり、出発時間に融通が利いたりと、比較的旅行の自由度が高まります。【画像】「えっ…！」 これが覆面パトカーの「見分け方」です！その一方で、旅行先で