凱旋門賞６勝など、世界のトップジョッキーとして活躍しているランフランコ・デットーリ騎手＝イタリア出身、米国拠点＝が、自身のＸでブリーダーズカップをもって米国での騎乗を終了し、南米で数戦騎乗した後、引退することを発表した。同騎手はブリーダーズＣマイル・米Ｇ１（日本時間１１月２日・デルマー競馬場、芝１６００メートル）で、アルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）とコンビを組む。