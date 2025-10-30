◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。７回途中４失点で敗戦投手となった翌日に、２試合ぶりの本塁打を狙う。ドジャースは