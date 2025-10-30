歌手や俳優として世界的な知名度を誇ると同時に、恋愛遍歴もかなり華やかなことで知られるアメリカの大スター、ジェニファー・ロペス。結婚4回＆婚約6回と驚異のモテっぷりを発揮してきたジェニファーだが、今月出演したラジオ番組では、「これまで本当に愛されたという実感がない」「元パートナーたちに愛する力がなかった」などと発言し、波紋を呼ぶことに。これを受け、元夫の1人が結婚生活のなかで起きた問題についてSNSで