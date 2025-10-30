4人の子どもを育てているいくた はなさん(@iktaa222)。数日前に夫から言われた「モラハラをしている」という言葉にショックを受けます。夫に対してトゲトゲした気持ちが増幅していき、いつの間にか言わなくてもいいような嫌味すら言うようになってしまったいくたさん。いくたさんの心には何が起きていたのでしょう。また、夫の関係はどう変化していくのでしょうか。この記事ではいくた はなさん作『夫へのイヤミが止まらなくなって