兵庫県は２９日、午後１時１５分から予定していた斎藤元彦知事の定例記者会見を中止にした。会見時に県庁周辺で斎藤氏の辞職を求めるデモが続いており、同じ時間帯に音楽会を開いていた周辺の小学校に配慮した。定例記者会見は、原則毎週１回、県庁２号館の記者会見室で開催。毎回デモが行われており、２９日に音楽会を予定していた小学校側から懸念の声が上がっていた。県は別の日の会見を検討したものの、調整がつかず、中止