日本国内でクマによる被害が相次いでいることを受けて、イギリス政府は日本を訪れる旅行者に対し注意を呼びかける文章を掲載しました。【映像】英政府 HPで日本旅行者に注意呼びかけクマへの注意を呼びかける文章が掲載されたのは、各国の安全情報などをまとめたイギリス政府のウェブサイトです。文章は28日に追記されたもので、日本国内でクマの目撃や襲撃が森林や山岳地帯のほか、人口密集地の近くでも増えていると指摘して