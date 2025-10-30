29日、ニューヨークの国連本部で記者会見するIAEAのグロッシ事務局長（国連提供・共同）【ニューヨーク共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長（アルゼンチン）は29日、2026年12月末に任期満了を迎えるグテレス事務総長（ポルトガル）の後任を決める次期国連事務総長選に立候補すると明らかにした。IAEAの枠組みの下での、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出に対する検証作業などを実績に挙げ、アピールした。グロ