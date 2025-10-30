メジャーリーグ選手会は現地時間29日（日本時間30日）、選手間投票により選出される各賞の受賞者を発表した。ドジャースの大谷翔平（31）は両リーグを通じて1人選出される“年間最優秀選手”の候補にノミネートされていたが、2021年以来の受賞は叶わず。今季60本塁打を放ったC.ローリー（28、マリナーズ）が受賞した。【写真で見る】WS初登板の大谷翔平は7回途中4失点で敗戦投手に...打者としては7戦ぶりノーヒットまた、昨年受賞