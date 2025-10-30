ドジャースのロバーツ監督【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は29日、ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦前の記者会見で、大谷翔平の今後の投手起用について「第6戦、もし第7戦までいけば間違いなく総力戦になる。彼が登板可能で、状況的にも理にかなうなら、選択肢の一つになる」と述べ、第6戦以降に再び投げる可能性に言及した。大谷は28日の第4戦で先発して6回0/3を投げ、6安打4失点で負け投