東京・有楽町の東京宝塚劇場で11月中旬まで月組がミュージカルを公演中で連日多くのファンが詰めかけている。ファンのなかには、耳が聞こえにくい人もいるが、そうした人に対してセリフや音楽をより明瞭に聞き取りやすくするための聴覚補助機器が貸し出されている。この取組は、東京都がデフリンピックを機に進めている「誰もが芸術文化を楽しめる東京」を目指すキャンペーン「オールウェルカムTOKYO」の一環で、東京宝塚劇場も今