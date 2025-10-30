今週、ロシアは原子力巡航ミサイル「ブレヴェスニク」の発射実験に成功したと発表した。今回の試射ではミサイルが約１５時間にわたって１万４０００キロメートルを飛行したが、小型原子炉で推進するため、ほぼ無制限の射程距離を有する。核弾頭も搭載可能。このミサイル技術について、プーチン大統領は月面計画に利用可能で、民間経済にも転用できるとの認識を示している。 MINKABU PRESS