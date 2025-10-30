来季から中日の１軍ヘッドコーチに就任する嶋基宏氏が３０日、ナゴヤ球場で就任会見を行った。今季までヤクルトでヘッド兼バッテリーコーチを務めた嶋氏は「（ヤクルトとの契約が終わったタイミングで）一番最初に連絡いただいた、その熱意に応えたい。来年は球団創設９０周年。その年に優勝して、嶋が来てくれてよかったと思ってもらえるように勉強して、成長して、少しでも力になりたい思いです」と背筋を伸ばした。嶋氏は