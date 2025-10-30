滋賀県の三日月大造知事は２９日、個人で開設しているＳＮＳのインスタグラムで、なりすましアカウントを二つ確認したと発表した。偽のアカウントをフォローするなどすると、不審なサイトに接続する事例が報告されたが、被害は確認されていないという。知事や後援会事務所によると、１０月１８日以降に複数の知人から連絡があり把握した。正しいアカウントは「ｔａｉｚｏ＿ｍｉｋａｄｕｋｉ」で、なりすましの二つはいずれも削